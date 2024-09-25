１１月１２日に日本武道館単独ライブが予定されているアイドルグループ、Jams Collectionの人気メンバー、津代美月が１１月１４日にファースト写真集「24（つし）の秘密」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）を発売する。 【写真】津代美月の大胆挑戦カットにドキッ １０月１６日に２４歳の誕生日を迎える津代美月（愛称・つし）が大人になった姿をたっぷり収めた一冊。2（ツー）4（シ）をかけたタイトルを自身が