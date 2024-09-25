女性７人組グループ「ｕｋｋａ」（ウッカ）が２５日、東京・池袋サンシャインシティ噴水広場でコンセプトシングル「ｙｕｍｍｙ！！」（ヤミー）の発売記念ライブを行った。同シングル収録の「推≒恋」（おしこい）がＳＮＳの総再生数１０００万回を記録。タレント・後藤真希のめいでメンバーの芹澤もあは「ＴｉｋＴｏｋなどでこの曲が流れてきて、私たちを好きになってくれた方もいる。事務所の先輩で、ももいろクローバーＺの