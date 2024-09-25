お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次と歌手の遊助が25日、都内で開かれた遊助デビュー15周年シングル「十五夜」の発売記念イベント前の囲み取材会に登場した。【全身カット】衣装から強そう…ロバート秋山とタッグを組んだ遊助遊助にとって35枚目のシングルとなる今作は、15周年記念として制作。長年熱望していた旧知の仲であるお笑い芸人のロバート・秋山とのコラボ楽曲に加えて、2024年3月に公開されたTHE FIRST TAKEでの「ひ