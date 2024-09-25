一定の時間だけお得になるタイムサービス。物価高の中、集客を狙い、飲食店などでも広がりを見せています。◇午後4時前、長い行列ができていたのは神奈川・横浜市のスーパー生鮮館TAIGA・岡津店です。熱気が高まるワケは…店員「午後4時より鮮魚・精肉コーナー、税抜き300円以上の商品、100円引きとさせていただいております」毎週水曜限定「タイムセール」の日だから。300円以上の肉と魚が100円引きとなるのです。しかも割