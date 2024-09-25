民間企業の社員やパート従業員らが昨年１年間に得た給与（賞与を含む）は平均４５９万５０００円で、前年から１万９０００円（０・４％）増え、比較可能な２０１４年分以降で過去最高となったことが国税庁の調査でわかった。増加は３年連続。人手不足を背景とした賃金上昇などが影響したとみられる。国税庁によると、調査では、昨年末現在、源泉徴収義務がある約３５０万事業所のうち、約２・７万事業所と給与所得者約３０万人