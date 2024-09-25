西武戦に先発したソフトバンクのスチュワート＝みずほペイペイドームソフトバンクが5連勝。四回に山川のソロで先制し、七回にも1点を加えた。スチュワートが5回を無安打無得点に抑えて9勝目、オスナが7月以来の21セーブ目。西武は打線が1安打で、7回2失点の隅田が10敗目を喫した。