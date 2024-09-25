バイエルン・ミュンヘンがジャマル・ムシアラとの契約延長に向けて動き出した。2003年2月生まれで現在21歳のムシアラは、2019年7月にチェルシーの下部組織からバイエルンの下部組織に移籍。その後、2020年6月20日に行われたブンデスリーガ第33節フライブルク戦でクラブ史上最年少でのプロデビュー（17歳115日）を達成すると、2021-22シーズンからはレギュラーに定着し、独特なリズムのドリブルを武器にバイエルンの攻撃の中心的存