グレープストーンが展開する東京みやげブランド｢東京ばな奈ワールド｣は、『ミッキーマウス/「銀座のキャラメルケーキ」です。 スクイーズマスコット』(400円/全6種)をタカラトミーアーツより9月下旬以降から全国のカプセル自販機(ガチャマシン)で順次発売する。 タカラトミーアーツより2023年4月に発売された｢東京ばな奈 スクイーズマスコット｣より、東京ばな奈とディズニーが一緒に作りあげた 夢の共同スイーツショップ「Disney S