演歌歌手の水森かおり（５１）が２５日、東京・渋谷区の「ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡ」で「メモリアルコンサート〜歌謡紀行」を開催した。デビュー記念日で３０年目を迎えるこの日に恒例のメモリアルコンサート。４月に死去した世界的ブライダルデザイナー・桂由美さんデザインのドレスで登場した。「ついにこの日が来たなという気持ちです。３０周年に入るということで、晴れ晴れしい気持ちです」と思いを語った。