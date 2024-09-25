能登半島地震で発生した災害廃棄物のコンテナを貨車に積み込む作業員＝25日午後、金沢市石川県は25日、能登半島地震で発生した災害廃棄物の鉄道貨物輸送を初めて実施した。約4トンのコンテナ6個が積み込まれ、金沢市の金沢貨物ターミナル駅から、東京都の隅田川駅に向け出発。都内など4カ所の施設に運ばれた後、焼却処理される。長距離の鉄道貨物輸送はコスト削減の利点があり、石川県の担当者は「これを機に、復興に向けて少