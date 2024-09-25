女子プロテニス選手の大坂なおみ(26)が自身のインスタグラムを更新。万里の長城でオフショットを公開した。中国の国旗と手を振る絵文字と共に、万里の長城で雄大な山々を背景にポーズを決める写真や、身に付けているアクセサリー類を公開。観光客が周りにいる中、オフを楽しむ様子を見せた。この投稿に、「そのドレス最高！」「とってもかわいい」「美しすぎ」「素晴らしい」「ようこそ中国へ」などのコメントが寄せられてい