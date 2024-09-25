昨季限りで現役を引退した岡崎慎司氏が９月25日、『Dialogue w/』のオンラインイベントに出席した。38歳の元日本代表FWは現在、滝川第二高校の先輩と共に立ち上げたバサラ・マインツで監督を務める。新人指揮官として、試行錯誤の毎日を過ごしているようだ。「やっぱり難しい。『こういう風にやろう』と言ったら良くはなるけど、他の部分がおろそかになったり。アマチュアの選手たちのメンタリティのところで、どうやってモチ