一連の捜査による摘発はこれで9人目です。観光客を無許可で自家用車に乗せ、料金をとる「白タク行為」をしたとして、警察は9月25日、ベトナム国籍の男を逮捕しました。 ＜捜査員＞ 「道路運送法違反で11時26分、あなたを逮捕します」 「白タクやったことは間違いないか」 ＜容疑者の男＞ 「はい」 道路運送法違反の疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍で横浜市に住む会社員の男(25)です。警察によりますと、容疑者の男は