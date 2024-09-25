土砂災害などを想定し、消防や行政などが静岡県伊豆市で訓練を行いました。 【写真を見る】「協働し訓練することが伊豆の防災力向上につながる」消防と建設業界がタッグ組み 訓練土砂災害などを想定＝静岡・伊豆市 ＜東部総局 青島悠記者＞ 「消防と建設業界がタッグを組み、実際に災害が起きたことを想定した訓練が行われています」 訓練には、消防隊員や行政職員、地元建設業協会の協会員など約100人が参加しました。訓練