静岡県伊豆市役所で、別人の口座から12年間にわたって約200万円の固定資産税などを引き落としていたことが分かりました。 固定資産税の引き落としの誤りが発覚したのは、伊豆市役所税務課です。市によりますと、2012年から12年間にわたって、別人の口座から固定資産税と還付加算金(総額約200万円)を別人の口座から引き落としていました。 2024年7月末、金融機関から固定資産税の口座引き落としについて「口座名義人が不一致の口