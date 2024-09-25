育児や家事に奮闘中のママたちが記者として活動し、静岡県富士宮市を盛り上げています。ママ目線を大切にした地域密着の記事が支持されています。 【写真を見る】「お母さんという顔以外の姿をみせられるのは良い刺激に」メンバーは55人“ママ記者”が取材執筆 街を盛り上げる ＜ハハラッチ 太田川菜々子さん＞ 「よろしくお願いします。親子で楽しめるスポットを紹介するブログを書いてる取材に来ました」 2024年7月