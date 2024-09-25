◇パ・リーグソフトバンク2ー0西武（2024年9月25日みずほペイペイ）4年ぶりのリーグ優勝を果たしたソフトバンクは本拠で西武と対戦。両リーグ3年ぶりとなる継投でのノーヒットノーランにあと1人と迫る投手陣の力投が光り、2−0で勝った。23日の小久保監督歓喜の胴上げから2日後、ソフトバンクが持ち前の投手力を存分に発揮した。先発のスチュワート・ジュニアが5回無失点の快投を見せると、早めの継投策。2番手でマ