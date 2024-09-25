イスラエルによる攻撃を受けたレバノン南部の海辺の町ジー/Amr Abdallah Dalsh/Reuters via CNN Newsource（ＣＮＮ）イスラエルは２４日、イスラム教シーア派組織ヒズボラが発射したミサイルを商都テルアビブ付近で迎撃した。ヒズボラの攻撃がイスラエルの商業中心地の奥深くまで到達するのは前例がなく、双方の紛争が一段と激化したことを示す攻撃となる。テルアビブや中部ネタニヤの住民はこの日、サイレンの音で目を覚ました。