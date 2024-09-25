集英社が運営するマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」は、9月22日に迎える創刊10周年を記念して10大企画実施する。10周年10大企画告知画像(c) SHUEISHA Inc. All rights reserved.10大企画1つ目として、「少年ジャンプ＋」の作品が一挙集合する企画展 「少年ジャンプ＋展」を2025年春、東京にて開催する。「少年ジャンプ＋」10年間の軌跡を原画や映像、造作物の展示を通して、体感できるリアルイベントだ。10大企画2つ目として、