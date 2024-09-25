◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２５日・横浜）巨人・モンテス内野手が追加点を阻止する好プレーで追加点を阻止した。３回に１点を失いながら粘りの投球をみせてきた戸郷翔征投手は、７回２死から牧秀悟内野手、佐野恵太外野手に連続左前打を許し一、二塁のピンチ。続くオースティン内野手にも左前打を打たれたが、左翼・モンテスが本塁にワンバウンドの好返球で二塁走者・牧を刺し、ＤｅＮＡに追加点を許さなかった