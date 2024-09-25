菊池が奇跡を起こした？！アストロズは２４日（日本時間２５日）、本拠地でのマリナーズ戦に４―３で競り勝ち、４年連続１３度目の地区優勝を果たした。ア・リーグ西地区優勝へのマジックナンバー「２」で迎えた一戦は２位・マリナーズとの直接対決で、勝てば優勝が決まる大一番だった。８年連続となるポストシーズン進出を決めたアストロズだが、ベーカー監督が退任し、イスパーダ新監督が今季就任した開幕当初はいばらの