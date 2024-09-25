米３０年固定金利は６．１３％に小幅低下、住宅ローン申請指数は大幅上昇＝ロンドン為替 前週分の米３０年固定金利は６．１３％と前回の６．１５％から小幅に低下した。住宅ローン申請指数は＋１１．０％と前回の＋１４．２％に続いて大きく上昇。米ＦＯＭＣの利下げパスが開始したことで、今後も住宅ローンをめぐる環境が改善することが期待されている。 USD/JPY144.34EUR/USD1.1188EUR/JPY1