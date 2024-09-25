２０１９年１０月の火災で焼失し、復興が進む沖縄県の首里城正殿を特集した読売ＫＯＤＯＭＯ新聞を使った授業が２５日、同県沖縄市立越来（ごえく）小学校であった。読売新聞社は、２６年秋の完成に向けて正殿の復元が進む首里城を紹介した同新聞（９月５日号）と、沖縄の伝統文化を継承する高校生を取り上げた読売中高生新聞（同月６日号）の計約３万９０００部を、那覇、沖縄両市の公立小中学校などに寄贈している。授業で