公明党は、28日の党大会で代表に正式承認される石井啓一幹事長の後任として、西田実仁選対委員長を充てる方針を固めた。体調不良で療養していた高木陽介政調会長は次期衆院選への出馬見送りを決めた。関係者が25日、明らかにした。