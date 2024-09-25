俳優の磯村勇斗（32）染谷将太（32）滝藤賢一（47）女優の岸井ゆきの（32）らが25日、都内で行われた、映画「若き見知らぬ者たち」（10月11日公開、内山拓也監督）の完成披露上映舞台挨拶に出席した。この記事の写真を見る今作は実際の事件からインスパイアされた物語。母の介護をしながら亡き父の借金返済に追われる彩人（磯村）は、総合格闘技のタイトルマッチに挑む弟に、かなわなかった自身の人生を託し、自らの運命を引き受け