セリエAのコモに所属する元フランス代表DFラファエル・バラン(31)が25日に自身のインスタグラム(@raphaelvarane)を更新し、現役引退を表明した。RCランスのアカデミーで育ったバランは2010年に17歳でトップチームデビューを果たし、翌2011年にレアル・マドリードへ移籍。在籍10シーズンでクラブ通算360試合に出場して17得点をマークし、3連覇を含む4度のUEFAチャンピオンズリーグ制覇などに貢献した。また、2013年にフランス