2017年、「青春グラフィティ−アゲインー」制作発表会での草刈麻有（前列左から3番目、写真・共同通信）俳優・草刈正雄の次女で、幼少期からモデルやドラマ出演で活躍していた草刈麻有。芸能活動を休止していたが、2年ぶりに再開することを9月24日に発表した。「父は草刈正雄さん、母は元モデルの大塚悦子さんです。姉はダンサーの紅蘭さん。芸能一家の末っ子です」（スポーツ紙芸能担当記者）かつてはファッション誌『セブン