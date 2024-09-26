【ロンドン時事】２５日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の上昇を背景に円売り・ドル買いが進み、１ドル＝１４４円台前半に下落した。正午現在は１４４円２３〜３３銭と、前日午後４時比６１銭の円安・ドル高。