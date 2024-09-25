『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』より「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 TAKE-UP リング(ジョルノ・ジョバァーナ)【全6種】」(19,800円)が発売される。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年1月発送予定。2025年1月発送予定「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 TAKE-UP リング(ジョルノ・ジョバァーナ)【全6種】」(19,800円)アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』より