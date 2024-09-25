愛知県警は25日、強制執行妨害目的財産譲渡仮装などの疑いでタレントで会社役員、羽賀研二（本名・當真美喜男）容疑者（62）らを逮捕した。【写真あり】逮捕直前の羽賀研二容疑者の投稿逮捕容疑は2023年6月、暴力団関係者と共謀の上、強制執行を免れる目的で當眞容疑者の所有する沖縄県の不動産などを巡って、虚偽の内容の登記をした疑い。県警によると、當眞容疑者に加え、暴力団幹部の男ら男女6人を逮捕した。當眞容疑者は