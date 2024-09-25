歌手の小柳ルミ子さんが自身のブログを更新。フランスの高級ファッションブランド・シャネル（CHANEL）のバッグを手にした、思い出の写真について綴りました。【写真を見る】小柳ルミ子さん「今は200万円程する」「CHANELの木のバッグ」スペイン旅の思い出ショットを公開小柳ルミ子さんは「懐かしいスペイン旅❤️」と題し、ブログを更新。続けて「アルバム整理してたら出て来る出て来る懐かしい写真が」と