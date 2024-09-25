「広島−ヤクルト」（２５日、マツダスタジアム）逆転ＣＳ進出を目指す広島が最下位・ヤクルトに苦戦。六回までで２度の満塁機を逸するなど拙攻が続いた。先発・九里が初回にオスナに適時打を浴びて１点の先制を許した。その後、二回に打線は坂倉、菊池、石原の安打で２死満塁の好機を迎えるも、投手・九里が空振り三振で得点を挙げることができなかった。その後、九里は５回３安打１失点で降板。六回は相手先発・高橋奎に