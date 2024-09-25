【MLB】ドジャース2−4パドレス（9月24日・日本時間25日／ロサンゼルス）2勝すれば地区優勝が決まる重要な直接対決の初戦でまさかのミスが発生した。ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場したパドレス戦で、先発のルーキー右腕ナックがボークをとられ失点につながるミスを犯した。痛すぎるワンプレーにファンからも「びびりすぎ」「フルカウントでやんなw」とツッコミが相次いだ。【映像】フリーマンが呆然…実