V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のヴィアティン三重が、2024－25シーズンの開幕前記者会見を行った。 昨シーズンのV3女子リーグで全敗の最下位と苦しんだヴィアティン三重は、このオフに椎葉誠常務取締役を中心にクラブの体制を一新。西田誠監督との専任監督契約締結、ホームタウンへの新事務所の設立、ウルフドッグス名古屋との技術指導契約の締結、さらには、元バレーボー