24日、駄菓子の定番「うまい棒」が15円に値上げされることが発表されました。物価上昇の波は駄菓子屋にまで。いまや10円以下で買える駄菓子がないようです。【写真を見る】10円以下の駄菓子が消える…「うまい棒」12円→15円へ駄菓子のアタリも減少？ 値上げの波は小学生にも【Nスタ解説】うまい棒 1本12円→15円へ 駄菓子のアタリも減少に熊崎風斗キャスター：菓子販売のやおきんは大人気スナック菓子「うまい棒