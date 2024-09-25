日本維新の会は25日、国会内で両院議員総会を開き、次期衆院選に向けた対応を協議した。党勢の低迷を背景に、立憲民主党との候補者調整を求める声が相次いだ。執行部側は否定的な立場を崩さなかった。日本維新の会両院議員総会で発言する馬場伸幸代表（右から２人目）。左端は藤田文武幹事長、右端は教育無償化を実現する会の前原誠司代表=2024年9月25日午後0時34分、国会内、岩下毅撮影複数の出席者によると、維新が掲げる「