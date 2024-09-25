9月21〜23日の3日間、神奈川・Kアリーナ横浜にてSKY-HIが主宰するマネジメント／レーベル・BMSGによる＜BMSG FES'24＞が開催された。SKY-HIの他、Novel Core、BE:FIRST、MAZZEL、Aile The Shota、edhiii boi、REIKO、RUI、TAIKI、KANONの計23人が出演。富士急ハイランドでの初開催＜BMSG FES’22＞、東京と大阪の2か所4公演＜BMSG FES’23＞を経て、今年は最大規模を実現し3日間6公演で12万人を動員した。各日、新たな情報も解禁さ