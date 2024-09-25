【文・構成：伊吹雅也(競馬評論家)=コラム『究極のAI予想！』】 netkeibaにある膨大な競走成績を人工知能によって機械学習するAiエスケープを開発したAIマスター・Mと、レースデータの分析を専門とする競馬評論家・伊吹雅也による今週末のメインレース展望。コンピュータの“脳”が導き出した注目馬の期待度を、人間の“脳”がさまざまな角度からチェックする。(文・構成＝伊吹雅也) ◆近年