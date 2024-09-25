アムステルダム国立美術館は、2024年9月27日から2025年1月12日まで「アジアのブロンズ像」展を開催し、紀元前の貴重な芸術品から現代のアートまで4000年にわたる75点の貴重な芸術作品を展示します。 アムステルダム国立美術館「アジアのブロンズ像」展  イベント名： 「アジアのブロンズ像」展開催期間： 2024年9月27日から2025年1月12日開催場所： アムステルダム国立美術館フィリップス棟URL ： http