レスターは、2023年12月27日付「デクセリアルズとの戦略的パートナーシップ形成に向けた協議にかかる合意」、2024年2月5日付「(開示事項の経過)Dexerials Hong Kong Limitedの株式の取得(連結子会社化)に関する株式譲渡契約締結のお知らせ」及び2024年7月1日付「(開示事項の経過)株式の取得(連結子会社化)完了および商号変更等に関するお知らせ」にて公表したとおり、デクセリアルズとの間で、Dexerials Taiwan Corporation及びDex