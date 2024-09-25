『見取り図盆踊り』 見取り図(盛山晋太郎、リリー)による盆踊りイベント『見取り図盆踊り』が9月21日に、大阪・靭公園センターコート特設会場で開催された。野外お笑いフェスとして、「夏の風物詩にしたい！」とふたりが意気込むこのイベントに、東西から15組の人気芸人たちが集結。約3500人のお客さんをネタやコーナーで盛り上げ、最後は、伝統河内音頭継承者・河内家菊水丸をスペシャルゲストに迎えた盆踊りで締めくくり、