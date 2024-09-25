【北京＝東慶一郎、台北＝園田将嗣】中国国防省は２５日、中国軍で戦略ミサイルを運用する「ロケット軍」が同日午前８時４４分（日本時間同９時４４分）、訓練用の模擬弾頭を搭載した大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）を太平洋の公海に向けて発射し、所定の海域に着弾させたと発表した。中国軍がＩＣＢＭの訓練を公表するのは極めて異例だ。発表によると、発射は年度計画に沿った訓練の一環だ。「特定の国を対象にしていない」と