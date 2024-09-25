「心理的な拷問だった」。中国当局に1000日以上拘束されたカナダ人男性が、自身の体験を語りました。カナダのCBCテレビは23日、中国当局に1000日以上にわたり拘束されたカナダ人の元外交官、マイケル・コブリグ氏のインタビューを報じました。コブリグ氏によりますと、外務省を休職中だった2018年、北京市内でパートナーと外出した際、黒い服を着た数十人の男に取り囲まれ、車に押し込まれたということです。その後、「中国の国家