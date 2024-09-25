中禅寺湖エリアの紅葉の様子東武鉄道のグループ会社である東武バス日光は、紅葉シーズンにおけるオーバーツーリズム対策の一環として、一大紅葉スポットである中禅寺湖エリアと東武日光駅間を結ぶバス路線において、日光市街地の渋滞スポットを回避する日光宇都宮道路経由の急行バスを10月12日〜10月14日、および10月19日〜11月4日の、計20日間運行する。日光市街地は紅葉シーズンになると、栃木県内外からの自家用車の増加による