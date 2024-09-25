◇プロ野球セ・リーグ DeNAー巨人(25日、横浜スタジアム)6回、巨人の丸佳浩選手がDeNA・ジャクソン投手の執ようなけん制でアウトになりました。1アウトから丸選手が際どいボールにバットを出しかけますが、スイング判定はなく、フォアボールで出塁します。続く浅野翔吾選手が打席に立つと、ジャクソン選手は1塁に2回けん制球を投げるなど、丸選手を警戒します。浅野選手に2球投じた後、もう一度1塁にけん制。さらに4度目のけん制球