◇Jpn2・日本テレビ盃（2024年9月25日船橋ダート1800メートル）25日のJpn2・日本テレビ盃は、3番人気ウィリアムバローズ（牡6＝上村）が制した。2着に断然1番人気のウシュバテソーロ（牡7＝高木）、3着に4番人気メイショウハリオ（牡7＝岡田）が入り、3連単は6770円となった。▽日本テレビ盃日本テレビ放送網が1953年に日本の民放として初の地方競馬中継を船橋で行ったことを記念して、翌54年から同局の略称であるNTV