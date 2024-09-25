結那によるソロプロジェクト『LustQueen』の新曲「そうです!!!」が、ポケモンアニメ「POKETOON」シリーズ最新作『怒りのオコリザル観察日記』エンディング楽曲に決定したことが発表された。 『怒りのオコリザル観察日記』は、ポケモンアニメ「POKETOON」新シリーズの最新作となるショートアニメシリーズの《オコリザル》が主役の作品。 「そうです!!!」は、今回LustQueenによる完全書き下ろし楽曲となり