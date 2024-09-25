ヨコオデイリーフーズが運営する群馬県の「こんにゃくパーク」では9月21日〜10月14日、10月5日の『みそおでんの日』のPRを目的とした特別企画を開催する。2024年みそおでんの日限定セット同企画では、「こんにゃくバイキング」を実施するほか、限定セットの販売を行う。「こんにゃくバイキング」では、同施設で提供する「月のうさぎ 田楽みそおでん」が、ごま田楽みそと生姜田楽みその2種類にて食べ比べができる。月のうさぎ田楽み