グランマーブルは9月20日、紫式部ゆかりの地 京都にちなんだマーブルデニッシュ「京・十二単(きょう・じゅうにひとえ)」を発売した(一部店舗を除く)。2025年3月までの期間限定で販売する。マーブルデニッシュ「京・十二単」同商品は、生地の層の間に色を重ねるグランマーブル初の試みにより、「十二単」の華やかさを表現している。デニッシュ生地に、いちご、宇治抹茶、むらさきいも餡、国産の鳴門金時の甘露煮を織り込み、ほんの