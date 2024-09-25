プロ野球のファームは25日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて6試合が行われた。巨人はロッテ戦（ロッテ浦和）に5―3。先発のドラフト1位・西館（中大）は2回無安打3奪三振無失点で、2番手・菊地が2回1安打無失点で5勝目（2敗1セーブ）。ウレーニャが3回に9号満塁本塁打、ドラフト3位・佐々木（日立製作所）が3安打1打点をマークした。ロッテ先発・岩下は3回5安打4奪三振4失点で2敗目（2勝2セーブ）。山口が8